Weibersbrunn: E-Bike Fahrer verletzt sich bei Sturz

Bereits am Samstag um 16:19 Uhr stürzte auf einem Feldweg in der Nähe vom Echterspfahl ein 62-Jähriger von seinem E-Bike und musste verletzt im Klinikum Aschaffenburg aufgenommen werden.

Firmeneinbruch

Kleinostheim. In der Zeit von Samstag, 9 Uhr bis Montag, 8:50 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher über ein Fenster an der Gebäuderückseite in der Goethestraße Zugang zum Innenraum. Aus einem Büroschrank wurden gut 500 Euro entwendet. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflüchtige ermittelt

Aschaffenburg-Nilkheim. Eine 45-jährige Frau fuhr am Montag gegen 16 Uhr mit ihrem VW vom Magnolienweg in Richtung Ahornweg und touchierte hierbei einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparktes BMW. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte feststellen, dass die Unfallverursacherin vom Ort des Geschehens flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Flüchtige konnte ermittelt werden und muss sich demnächst wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Sie richtete einen Fremdschaden von mindestens 2000 Euro an.

Zwei Fahrräder gestohlen

Aschaffenburg. In der Zeit von Sonntag, 17 Uhr bis Montag, 12 Uhr, verschwanden aus einer nicht verschlossenen Garage im Bohlenweg zwei mit Kettenschlösser verbundene Räder der Marken Bulls und Fuji mit hochwertigen Front- und Hecklichtern. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von etwa 1150 Euro.

