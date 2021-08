Weibersbrunn: BMW beim Abschleppen in Brand geraten

Nicht lange währte die Freude eines BMW-Fahrers an seinem neuen Gebrauchten. Erst am Vortag hatte der Mann sein Fahrzeug seinen eigenen Angaben nach gebraucht erworben. Am Sonntag geriet der Wagen in Brand, als er von einem anderen BMW abgeschleppt wurde. Als das Gespann die Autobahn A3 bei Rohrbrunn verlassen hatte und Richtung Weibersbrunn unterwegs war, bemerkte der Besitzer gegen 18.45 Uhr Rauch im Motorraum. Er konnte mit seiner Mitfahrerin das Fahrzeug noch verlassen, bevor der Brand auch auf den Innenraum übergriff.

Als die Feuerwehr Weibersbrunn eintraf, brannte der Wagen bereits lichterloh. Schnell konnte die Wehr den Brand unter Kontrolle bringen. Jedoch hatte der BMW nur noch Schrottwert. Vermutlich war es aufgrund eines technischen Defektes zu dem Brand gekommen.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die Staatsstraße 2317 für mehr als eine Stunde komplett gesperrt.

