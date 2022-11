Weibersbrunn: Betrunken gegen geparktes Auto

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Autofahrer beim Einparken Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro verursacht. Im Zuge des Parkvorgangs touchierte der 53-Jährige gegen 01.30 Uhr ein abgestelltes Fahrzeug im Rothenbucher Weg und hinterließ einen großflächigen Streifschaden.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der Beschuldigte musste sich einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Einbruchversuch - Fenster hält stand

MÖMBRIS, OT BRÜCKEN. Während einer mehrtägigen Abwesenheit der Bewohner hat ein bislang Unbekannter versucht in ein Wohnhaus einzudringen. Das Fenster hielt den Hebelversuchen des Unbekannten stand. Im Zeitraum von Dienstagvormittag, gegen 09.30 Uhr bis Freitagmittag um 14.00 Uhr, hat der Unbekannte versucht das Fenster im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Hemsbacher Straße aufzuhebeln. Der Täter scheiterte bei seinem Vorhaben und gelangte nicht in das Anwesen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten: Zeugen gesucht

KARLSTEIN A. MAIN. Am Freitag zwischen 05.00 Uhr und 14.30 Uhr wurde ein schwarzer VW Golf beschädigt, der in der Verlängerung der Straße An der Pfingstweide abgestellt war. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Golf im Frontbereich und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Verursacher meldete sich nicht.

SCHÖLLKRIPPEN. Am Freitag, zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr, hat ein Unbekannter ein Yamaha Leichtkraftrad touchiert, so dass dieses zu Boden fiel. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit am Marktplatz, im Bereich des Ärztehauses abgestellt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

WINTERSBACH. Am Donnerstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr wurde eine weiße Daimler, A-Klasse beschädigt, die auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wintersbacher Straße abgestellt war. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte die A-Klasse touchiert und einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro an der Fahrerseite verursacht. Der Verursacher meldete sich bislang nicht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeimeldungen Kreis Aschaffenburg