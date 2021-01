Weibersbrunn: Auf der schneeglatten A3 über die Fahrbahn geschleudert

Auf Höhe der Rastanlage rutschte der Mann, der Richtung Würzburg unterwegs war, mit seinem Mercedes der E-Klasse von der mittleren Fahrbahn in die Betongleitwand, wurde von dort abgewiesen und kam an der Außenleitplanke zum Stehen.

Zufällig war eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach in diesem Bereich vor Ort und konnte dem Fahrer sofort helfen und den Verkehr sichern. Der Wagen wurde abgeschleppt. Bis alle Trümmer weggeräumt waren, wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings müsse er ein Bußgeld zahlen, so die Polizei.

Manuela Klebing/ VPI Aschaffenburg-Hösbach