Wegrollender Transporter rammt geparktes Auto in Rieneck

Hierbei wurde der geparkte Wagen massiv und auch ein dortiges Eisentor wurde beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise keiner.

Versuch Opferstock in Wernfelder Kirche aufzubrechen scheitert

Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr, wurde in der Kirche Wernfeld versucht, einen Opferstock aufzuhebeln. Dazu wurde ein Schraubendreher verwendet, der in der Kirche für die Reinigung der Opferkerzen in der Seitenkapelle lag. Der Schraubendreher brach aber ab und die Türe konnte nicht geöffnet werden. Da eine Vielzahl von Kerzen angebrannt wurden, ist davon auszugehen, dass es sich bei dem/den Tätern um Kinder oder Jugendliche handelt.

Die Polizei bittet, entsprechende Wahrnehmungen unter der Tel. 09351/9741-0 mitzuteilen.

Zu schnell und ohne Fahrerlaubnisin Gemünden unterwegs

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend wurde eine 22 jährige Pkw Fahrerin aus dem Landkreis Main-Spessart im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der jungen Frau ihre Fahrerlaubnis bereits im letzten Jahr entzogen wurde. Grund hierfür war eine Verkehrsunfallflucht. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Laser Geschwindigkeitskontrollen ibei neuendorf

Neuendorf. Am Sonntag, 22.01.2023, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Lohr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 26 Höhe Parkplatz Neuendorf durch. Im eigentlich entspannten sonntäglichen Ausflugsverkehr hatten es anscheinend doch einige Autofahrer sehr eilig. Es wurden einige Fahrzeugführer verwarnt. Drei Fahrzeugführer erhielten jedoch eine Anzeige. Spitzenreiter war ein Küstenbewohner eines EU-Nachbarstaates. Er wurde mit 138 km/h gemessen. Erst nachdem er die Sicherheitsleistung von 228,50 € bezahlt hatte, konnte er weiterfahren. In Ermangelung von Bargeld bezahlte er die Strafe am EC-Kartenterminal der Polizei.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Hoher Sachschaden nach Unfallflucht in Erlenbach

Erlenbach b. Marktheidenfeld, LKR. MAIN-SPESSART. In der Zeit von Samstag, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 11:30 Uhr, parkte ein 39-jähriger Mann seinen Mercedes Sprinter in der Straße „Brückentor". Als er sein Fahrzeug am Sonntagmittag begutachtete, musste er einen größeren Schaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Ein Unfallverursacher, der offensichtlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, hatte sich beim Geschädigten nicht gemeldet. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet darum, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09391/9841-0 mitzuteilen.

Meldung des Polizeiinspektion Marktheidenfeld