Weggewehter Sonnenschirm verletzt zwei Menschen in Karlstadt

Die Frau stürzt durch den Anprall auf die Straße. Mutter und Kind wurden beide am Kopf verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Zudem zerbrach noch die Brille der Frau.

Verkehrszeichen in Schwebenried umgefahren

Schwebenried, Ldkr. Main-Spessart. Ein 18-jähriger Autofahrer wich am Mittwoch gegen 17:00 Uhr in Schwebenried, an der Kreuzung Hammelburger Str./Denkmalstraße, einem ihm im Kreuzungsbereich entgegenkommenden Lkw aus. Dabei touchierte der Autofahrer einen Verkehrszeichenträger, der dadurch aus der Verankerung gerissen und umgebogen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 600.-Euro.

Außenleuchte an Schuleingang in Karlstadt beschädigt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an einem Eingang der Grundschule Karlstadt in der Ostlandstraße eine an der Wand direkt neben der Eingangstür angebrachte Außenleuchte mutwillig beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 150.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt