Wegen Mund-Nasen-Schutz: Busfahrer in Aschaffenburg attackiert

Bereits am Hauptbahnhof waren fünf Jugendliche ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz in einen Linienbus eingestiegen. Nach einer Ansprache durch den Busfahrer setzten sie diesen jedoch zunächst auf.

Nach nur wenigen Metern Fahrtstrecke musste der Busfahrer allerdings feststellen, dass die Jugendlichen die Masken wieder abgezogen hatten. Er begab sich daraufhin nach hinten in den Bus und stellte die Jugendlichen vor die Alternativen "Maske aufsetzen" oder "aussteigen". Daraufhin wurde er aus der Gruppe heraus unflätig beleidigt. Der Fahrer forderte die Jugendlichen nun auf Bus zu verlassen, worauf er von einem der Täter von hinten umklammert und von einem anderen ins Gesicht geschlagen wurde.

Gegen die beiden Beteiligten wird Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Weiterhin werden auch ihre Begleiter nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Geparkten Pkw angefahren

Am Mittwochnachmittag wurde im Parkhaus am Klinikum ein dort abgestellter Peugeot angefahren. Der Verursacher flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Rollerfahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Einen alkoholisierten Rollerfahrer kontrollierten Polizeibeamte am frühen Freitagmorgen, gegen 02.00 Uhr in der Goldbacher Str. Ein Alkotest beim Fahrer ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der junge Mann zeigte deutliche körperliche Ausfallerscheinungen. Er räumte ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und zusätzlich zum Alkohol am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben.

Reifen platt gestochen

Am Donnerstag in der Zeit von 02.00 Uhr bis 14.00 Uhr wurden auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Müllerstraße an einem Ford zwei Reifen plattgestochen.

Pkw-Kennzeichen entwendet

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, zwischen dem 08. und 16. Juni wurde von einem im Parkhaus am Hauptbahnhof abgestellten BMW das hintere Kennzeichen entwendet. Dabei wurde auch der Kofferraumdeckel zerkratzt.

Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verletzt

Haibach. Am Donnerstag gegen 20.30 Uhr kam in der Großmannstraße ein Pedelec-Fahrer zu Fall. Der Mann, der keinen Helm trug, wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die Unfallursache dürfte in der erheblichen Alkoholisierung des Pedelec-Fahrers zu suchen sein.