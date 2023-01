Nach ersten Ermittlungserkenntnissen gab das Duo in dem Geschäft vor, ein T-Shirt im Wert von knapp 13 Euro kaufen und mit einem 200-Euro-Schein bezahlen zu wollen. Während des Bezahlvorgangs entschieden sich die beiden dann doch gegen den Kauf. Sie ließen das T-Shirt zurück und wollten ihr Geld zurück. Durch geschickte Gesprächsführung und Ablenkungsmanöver ließen sich die Unbekannten schließlich 100 Euro zu viel aushändigen. Dies fiel der Kassiererin jedoch erst auf, nachdem die Täter das Geschäft verlassen hatten.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Täter 1: Männlich, etwa 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kräftige Figur, sprach gebrochen deutsch und englisch, kurze Haare, trug eine dunkelblaue Bomberjacke

Täter 2: Weiblich, etwa 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank, sprach gebrochen deutsch und englisch, lockige Haare, trug eine gelb-goldene Übergangsjacke

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Falsche Kennzeichen am Auto

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg haben bei einer Kontrolle festgestellt, dass an einem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Die Kontrolle fand Sonntagfrüh, kurz nach Mitternacht, im Bereich der Ludwigsallee statt. Eine Überprüfung ergab, dass an dem VW die Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht waren. Der 21-jährige Fahrer räumte in der Folge ein, dass sein Alltagsauto defekt sei und er deshalb die dazugehörigen Kennzeichen an dem VW angebracht habe, für den eigentlich Saisonkennzechen (März bis September) vorgesehen sind.

Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr, und Freitagmorgen, 08.00 Uhr, hat ein unbekannter aus dem Handschuhfach eines unversperrten Nissan Micra eine Bankkarte entwendet. Das Fahrzeug war in der Bavariastraße geparkt. Die entwendete Karte wurde inzwischen aufgefunden und von dem Finder bei der Polizei abgegeben.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, streifte ein vorbeifahrendes und bislang noch unbekanntes Motorrad einen weißen VW Polo, der in der Hanauer Straße nach links in Müllerstraße abbiegen wollte. Der Motorradfahrer bog daraufhin in die Münchstraße ab und fuhr weiter, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei ist nun insbesondere auch auf der Suche nach einem ebenfalls noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, der auf der Geradeausspur rechts neben der Geschädigten gestanden und sich offenbar über das Verhalten des Motorradfahrers echauffiert hatte. Er und andere mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich zu melden.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 18.00 Uhr, und Freitagabend, 19.45 Uhr, hat ein Unbekannter aus einem offenbar unversperrten Pkw eine schwarze Tasche mit zwei Tennisschlägern entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Peugeot 206, der in der Herrleinstraße geparkt war. Der Beuteschaden dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Hefner-Alteneck-Straße wurden im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 13.00 Uhr, und Freitagnachmittag, 16.25 Uhr, ebenfalls Gegenstände aus einem, mutmaßlich unversperrtem, Pkw entwendet. In diesem Fall handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Audi A3. Der Beuteschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 22.00 Uhr, und Freitagabend, 17.30 Uhr, hat ein Unbekannter einen grau-schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi entwendet, der in einem Innenhof in der Würzburger Straße abgestellt war. Das Fahrzeug hat ein Wert von etwa 400 Euro.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen, 08.30 Uhr, und Samstagvormittag, 10.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter zwei Fenster einer Wohnung in der Würzburger Straße durch Steinwürfe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Dem Täter gelang es, unerkannt zu entkommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, ist ein noch unbekannter Kleinlaster beim Rangieren gegen die Fassade eines Schuhhauses geprallt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung Schneppenbach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Laut Zeugenangaben soll es sich um einen Kleinlaster mit polnischer Zulassung gehandelt haben.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher einen blauen Opel Meriva, der auf dem EDEKA-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße geparkt war. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs verständigte weder die Polizei, noch hinterließ er eine Nachricht am beschädigten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, parkte ein Fahrzeugbesitzer seinen grauen Skoda Octavia auf dem ALDI-Parkplatz in der Industriestraße. Als er etwa zehn Minuten später zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden am Heck seines Firmenfahrzeugs fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

KARLSTEIN- DETTINGEN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 20.30 Uhr, und Freitagmittag, 12.00 Uhr, verursachte ein bislang noch Unbekannter einen Verkehrsunfall auf der Verlängerung des Holzweges in Richtung Wanderheim. Mutmaßlich bei einem Wendemanöver wurden ein Gartenzaun, ein Verkehrsschild sowie ein Holztelefonmast beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 3.600 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall fehlt von dem Unfallverursacher bislang noch jede Spur.

KARLSTEIN-DETTINGEN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug ist im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr, und Samstagmorgen, 09.00 Uhr, an einer Grundstücksmauer in der Straße "Am Friedhof" hängen geblieben. Obwohl ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand, fuhr der Verursacher offenbar einfach weiter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

