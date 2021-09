Wasserzufluss abgestellt - Forellen in Großheubach verendet

Ohne Fahrerlaubnis in Bürgstadt unterwegs

Bürgstadt. Bei der Kontrolle eines Daimler-Fahrers, am Mittwoch gegen 21.30 Uhr, im Oberen-Steffleins-Graben, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt des 42-jährigen wurde unterbunden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Kabelverteilerschrank in Collenberg beschädigt

Collenberg. In der Schloßstraße wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt ein sogenannter Kabelverteilerschrank beschädigt. Ob angefahren oder mutwillig beschädigt, konnte bisher nicht geklärt werden. Die geschätzten Instandsetzung Kosten belaufen sich auf ca. 1.500 Euro.

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden nach Unfall in Miltenberg

Miltenberg. Am Mittwoch, kurz nach 06.00 Uhr, wollte ein Nissan-Fahrer von der Nikolaus-Fasel-Straße in die Großheubacher Straße einbiegen. Allerdings übersah er einen vorfahrtsberechtigten Daimler-Fahrer. Bei dem folgenden Zusammenstoß blieben die Fahrer glücklicherweise unverletzt, jedoch wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.

Unfallflucht im Begegnungsverkehr in Kleinheubach

Kleinheubach. Am Mittwoch, gegen 14.00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Sattelzugs die B 469 von Laudenbach kommend in Richtung Miltenberg. Auf Höhe Kleinheubach, im dortigen Baustellenbereich der Hauptstraße, kam es zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr mit einem weißen LKW. Dieser fuhr jedoch einfach weiter und entzog sich einer Schadensregulierung. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Unbekannter fährt Auto in Miltenberg an

Miltenberg. Im Burgweg wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 07.30 und 16.00 Uhr ein geparkter Opel Corsa von einem Unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Er hinterließ am Heck des Opels einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

