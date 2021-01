Wasserlos: Betrunken am Steuer und zudem die Ausgangssperre missachtet

Als dieser zur Verkehrskontrolle angehalten werden sollte und die Beamten Blaulicht und Anhaltesignalgeber ihres Dienstfahrzeuges einschalteten, versuchte der Fahrer des Opel sich der Anhaltung durch Flucht zu entziehen. Der Opel konnte allerdings bereits in der Rubensstraße gestellt werden. Beim Fahrer, einem 20-jährigen Mann aus Alzenau, wurde ein Atemalkoholwert von 0,75mg/l festgestellt, so dass er sich in der Folge einer Blutentnahme im Klinikum Wasserlos unterziehen musste. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Da der Fahrzeugführer und sein 19-jähriger Beifahrer zudem keinen triftigen Grund für den Aufenthalt außerhalb einer Wohnung während der Ausgangssperre hatten, erwartet beide zudem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Diebstähle von Grabschmuck

Alzenau. In der Zeit von 26. bis 30.Januar wurden durch unbekannte Täter vom Friedhof in Alzenau zwei metallene Engels- beziehungsweise Madonnenfiguren, die auf Gräbern standen, entwendet. Der Wiederbeschaffungswert wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Unfall im Begegnungsverkehr

Alzenau-Hörstein. Am Samstagmittag, gegen 13.15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Hörstein zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein 49-jähriger befuhr mit seinem Alfa Romeo die Hauptstraße in Richtung Hohl. Im Kurvenbereich kam es zu einer Berührung des Wagens mit dem entgegenkommenden Kleintransporter Renault einer 53jährigen Frau. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Mangels unbeteiligter Zeugen und aussagekräftiger Spuren konnte bei der Unfallaufnahme nicht eindeutig geklärt werden, welcher der beiden Fahrzeugführer sich nun falsch verhalten hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

mkl/Polizei Azenau