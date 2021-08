Wasserdieb am Sendelbacher Friedhof

Da er keine Erlaubnis nachweisen konnte und auch kein Einsehen über die Kostenpflichtigkeit seines Tuns hatte, erstattete die Stadt Lohr Anzeige wegen Diebstahls.

Partenstein : Schrauben in Reifen gedreht

Partenstein. Autoreifen beschädigt. Ein 53-jähriger Sozialpädagoge hatte am Mittwoch und Donnerstag, seinen schwarzen 3er BMW, jeweils am Vormittag, im Roßbergweg 15 geparkt. Als er an beiden Tagen um 17:00 Uhr, wieder wegfuhr, nahm er Klackgeräusche wahr. Beim Nachsehen stellte er jeweils eine Schraube in der Lauffläche des linken Hinterrades fest. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 60 € geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr a.Main ermittelt wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 09352/8741-0.

Handbremse vergessen - Corsa rollt auf Peugeot in Steinbach auf

Lohr-Steinbach, Lkr. Main-Spessart Handbremse nicht angezogen. Am Freitag, 20.08.21, gegen 05:30 Uhr, parkte eine 53-jährige Kraftfahrerin ihren Pkw, Opel-Corsa, im Steinweg, im Bereich eines Gefälles. Weil sie offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, rollte das Fahrzeug gegen einen davor stehenden schwarzen Pkw, Peugeot. Es entstand an beiden Autos ein Schaden von jeweils etwa 1500 €.

dc/Meldungen der Polizei Lohr