Waschbecken verloren: Kurioser Unfall bei Michelbach

Auf dem Anhänger war eine Einbauküche geladen. Aufgrund unzureichender Ladungssicherung löste sich das Metallwaschbecken und fiel auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein 21-jähriger Seat-Fahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der 21-Jährige konnte dem Waschbecken nicht mehr ausweichen und es kam zum Unfall. Hierbei wurde der Kraftstofftank des Seat beschädigt, sodass Kraftstoff auslief. Dieser wurde durch die hinzugezogene Feuerwehr beseitigt. Der Sachschaden am Seat wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Den 56-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld wegen mangelnder Ladungssicherung.

Alkoholisierter VW-Fahrer festgestellt

Alzenau. Am Samstag gegen 20.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW auf der Staatsstraße 2305 von Michelbach in Richtung Großkrotzenburg als er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte beim 23-Jährigen durch die eingesetzten Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass dieser unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug führte. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurde dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und gegen den Fahrer ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der Fahrer hatte 0,68 Promille.





Wildunfall

Geiselbach. Am Samstagmorgen gegen 7.20 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2306 zwischen Linsengericht und Geiselbach zu einem Wildunfall. Ein 39-Jähriger, der mit seinem Ford von Hessen kam, stieß mit einem Reh, das die Fahrbahn querte, zusammen. Am Fahrzeug entstand ein Frontschaden von rund 2.000 Euro. Der Wildunfall wurde von der Polizei Alzenau aufgenommen.

Straßenschilder umgeknickt

Alzenau-Wasserlos. Zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen 7.10 Uhr wurden in der Bezirksstraße / Am Wäldchen drei Verkehrszeichenträger umgeknickt, sodass diese quer über den dort befindlichen Fuß- und Radweg ragten. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.



Seitenscheibe von Bus eingeschlagen

Krombach. Zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe eines in der Hauptstraße geparkten Omnibusses ein. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

mkl/Polizei Alzenau