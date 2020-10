Was macht der Lidl-Einkaufswagen am Lohrer Hallenbad?

Besagter Einkaufswagen wurde auf dem Fußweg zwischen Bahnhofstraße und Schulzentrum aufgefunden. Der Wagen war stark beschädigt. Die Schadenshöhe konnte nicht beziffert werden. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr entgegen.





Abgestellter Rucksack entwendet

Lohr. Der Diebstahl eines Rucksackes wurde am Samstag bei der Lohr Polizei zur Anzeige gebracht. Der Eigentümer hatte seinen schwarzen Volvo gegen Mittag auf dem Parkplatz in der Haaggasse in Loh abgestellt. Um 16.30 Uhr kam er zurück zu seinem Fahrzeug und stellte seinen grauen Rucksack mit der Aufschrift „American Touristic" vor dem Einsteigen neben dem Fahrzeug ab und ließ ihn dort stehen. Erst als er zu Hause ankam bemerkte er den Verlust und fuhr sofort zurück nach Lohr. Dort erfuhr er von einer Zeugin, dass der besagte Rucksack wohl um 17 Uhr noch auf dem Parkplatz stand. Es besteht die Möglichkeit, dass der Rucksack durch den „Finder" erst am Montag beim Fundamt der Stadt Lohr abgegeben wird. In dem Rucksack befanden sich eine Regenjacke und eine Kamera der Marke Canon. Hinweise auf den Finder nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Lohr. Im Kreisverkehr am "Frauenkloster" in Lohr kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Eine 37j-ährige Fahrerin fuhr mit ihrem BMW von der Haaggasse in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen Pkw Daimler-Benz, der sich bereits im Kreisverkehr befand und von links kam. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.



mkl/Polizei Lohr