Warum es für einen Hund aus der Rhön eine Fahrt nach Nordrheinwestfalen und zurück gab

Der Pinscher-Mix lief nach Aussagen seiner Besitzerin auf einem umzäunten Gelände eines Gewerbebetriebes frei herum. Danach sei er verschwunden gewesen.

Eine besorgte Kraftfahrerin war der Überzeugung, dass der Hund dort herumstreunen würde und nahm den Vierbeiner am Mittwoch kurz entschlossen in ihrem Lkw mit, um ihn an ihrem Wohnort in Nordrhein-Westfalen im Tierheim abzugeben. Durch einen glücklichen Umstand erfuhr die Hundebesitzerin von dieser Aktion und die Kraftfahrerin konnte mit Hilfe der Polizei ausfindig gemacht werden, um eine Rückführung des Hundes zu veranlassen.

mkl/Polizei Hammelburg