Warum ein Mann in der City Galerie 12 Flaschen Wasser ins Gemüse goss

Bei Eintreffen des Sicherheitsdienstes flüchtete der 25-jährige, ehe er in der Goldbacher Straße gestellt werden konnte.

Wie die Sachverhaltsaufnahme ergab, hatte der Tatverdächtige insgesamt zwölf Flaschen Wasser entleert. Die leeren Flaschen wollte der Mann offensichtlich entwenden, um anschließend das Pfand zu ergaunern. Bei der Tat führte der 25-Jährige zwei verbotene Messer sowie Betäubungsmittel mit sich, weshalb sich der Tatverdächtige neben Ladendiebstahls auch wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz verantworten muss.

Unfallflucht in Schweinheim

Aschaffenburg-Schweinheim. Am frühen Sonntagmorgen kam es im Reiterweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 22-jährige Fahrer eines Renault Clio kollidierte auf dem Parkplatz einer Gaststätte mit einem geparkten BMW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Streife konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung in der Spessartstraße antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 23-jährigen einen Wert von nahezu 1,4 Promille. Es folgten die Sicherstellung des Führerscheines sowie eine Blutentnahme. An dem geparkten BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Alkoholisiert mit VW Polo unterwegs

Aschaffenburg. Gegen Mitternacht kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Dalbergstraße den Fahrer eines VW Polo. Nachdem die Beamten bei dem 19-jährigen Fahrer Alkoholgeruch feststellten, erfolgte ein erster Atemalkoholtest. Der Test ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Neben einer Blutentnahme musste der 19-jährige VW-Fahrer auch die Sicherstellung seines Führerscheines über sich ergehen lassen.

Wildunfall mit Reh

Bessenbach. Auf der Staatsstraße 2312 bei Bessenbach kam es am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Mercedes. Nach dem Anprall entfernte sich das Wild in unbekannte Richtung. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.





Geparkte Fahrzeuge übersehen

Waldaschaff. In Waldaschaff kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von nahezu 10.000 Euro. Die Fahrerin eines VW Golf befuhr die Aschaffenburger Straße in Richtung Autobahn. Auf Höhe der Hausnummer 85 fuhr die Dame nahezu ungebremst auf einen ordnungsgemäß geparkten VW Passat auf. Durch die Aufprallwucht wurde der Passat auf einen weiteren geparkten VW aufgeschoben. Nach eigenen Angaben wurde die Unfallverursacherin durch die Sonne geblendet und erkannte daher die geparkten Fahrzeuge nicht.

50.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Bessenbach

Bessenbach. Etwa 50.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls in Bessenbach. Der Fahrer eines Mercedes fuhr von einem Feldweg auf die Staatsstraße 2307 ein. Hierbei übersah er einen Audi, der die Staatsstraße von Hösbach kommend in Richtung Unterbessenbach befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Audi nach links abgewiesen, schleuderte quer über die Fahrbahn und kam erst in einer Böschung zum Stehen.

Unfallflucht in Großostheim

Großostheim. Auf dem Parkplatz mehrerer Verbrauchermärkte in der Raiffeisenstraße kam es am Samstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Mercedes parkte gegen 13:05 Uhr auf dem Großparkplatz. Nach etwa 15 Minuten kehrte er zu seinem Mercedes zurück. Hierbei stellte der Geschädigte fest, dass sein Wagen in der Zwischenzeit im Bereich des hinteren, rechten Kotflügels beschädigt worden war. Augenscheinlich stieß ein bis dato unbekanntes Fahrzeug mit dem Mercedes zusammen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert.

Polizei Aschaffenburg/mkl