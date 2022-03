Warum die Feuerwehren in Wörth und Leidersbach ausrücken mussten

Wörth. Das Verbrennen eines Apfelbaumes zog am Samstag einen Feuerwehreinsatz nach sich. Nach einer Mitteilung über eine dicke Rauchsäule aus dem Bereich des Vielbrunner Wegs machte sich zunächst eine Streifenbesatzung auf die Suche. Sie stieß um 13.05 Uhr dann auf eine unbeaufsichtigte Feuerstelle zwischen der B 469 und dem dortigen Waldgebiet. Es war zu erkennen, dass ein zersägter Apfelbaum verbrannt wurde. Aufgrund der Trockenheit und der geltenden Gefahrenstufe musste die alarmierte Feuerwehr das Feuer löschen. Die Verantwortliche konnte anschließend zu Hause angetroffen werden. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Leidersbach. Bereits eine halbe Stunde später wurde wiederum eine Feuerwehr alarmiert. Auf der Terrasse eines Hauses in der Hauptstraße schlugen aus einem Grill hohe Flammen. Es stellte sich heraus, dass dort unbeabsichtigt Fett in Brand geraten war. Das konnte allerdings ohne Löscheinsatz kontrolliert abgebrannt werden, ohne Schaden anzurichten.

Leidersbach. Um 18 Uhr musste dann die Feuerwehr Leidersbach erneut zu einem Einsatz ausrücken. Von einem Anwohner war in der Verlängerung der Straße Am Krummerich ein Brand am Waldrand bemerkt worden. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, ehe er sich weiter im Wald ausbreitete. Die Brandursache konnte nicht geklärt werden.