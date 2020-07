Die Polizei spricht davon, am Mainufer "Präsenz zu zeigen". Stephan Baumgärtner von der Aschaffenburger Polizei sagte beim Einsatz am Freitagabend, es gehe nicht darum, jemanden zu vertreiben. Mit Blick auf die vielen Menschen, die am Mainufer regelmäßig zusammenkommen, miteinander reden, lachen, Musik hören, tanzen und auch Alkohol trinken, sagt er: "97 Prozent sind hier, um friedlich zu feiern. Das wollen wir ermöglichen." Wer jedoch Stunk suche, den wolle die Polizei rechtzeitig bremsen.

Als die Polizei Ende Juni das erste Mal ein Großaufgebot ans Mainufer schickte, begründete sie dies mit Spott gegenüber Anweisungen von Polizisten und Angriffen auf Polizisten: Zweimal war innerhalb von zwei Wochen mit Flaschen nach ihnen geworfen worden. Jetzt kündigte die Polizei im Gespräch mit unserem Medienhaus an, dass vergleichbare Einsätze auch in den kommenden Wochen geplant seien.

Den Bürgern zeigte sich ein Bild, das sie wohl nun häufiger zu sehen bekommen: Zahlreiche Polizeiautos parkten in der Nähe des Mainufers, Uniformierte standen an verschiedenen Orten entlang des Perth Inch in Gruppen und beobachteten das Geschehen. Kommunikationsteams ohne Uniform suchten das Gespräch mit den Menschen vor Ort.

Zum Aufgebot der Polizei gehört auch ein Kommunikationsteam. Das sind Beamte ohne Uniform, die mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen sollen. Eine Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft Jugend der Aschaffenburger Polizei ist ebenso da wie Verstärkung von der Bereitschaftspolizei aus Würzburg.

> Lesen Sie in unserer Reportage vom ersten Großeinsatz, was die Menschen am Mainufer davon halten: Tatort: Hinter der Weide am Aschaffenburger Mainufer

Kevin Zahn, Katrin Filthaus