Warnung vor Fake-Shop im Internet

Aus gegebenem Anlass wird vor dem Fake-Shop „Werkzeugshop Wagner“ gewarnt. Das Impressum ist komplett gefälscht, die angegebene Telefonnummer nicht existent. An dieser Adresse in Dortmund ist diese Firma tatsächlich nicht ansässig. Zahlung ist lediglich per Vorauskasse möglich.

Bitte prüfen Sie generell vor einem Internetkauf die Zahlungsmöglichkeiten. Sollte lediglich Vorauskasse und/oder Zahlung per Kreditkarte angeboten werden sollten Sie sich den Shop genauer anschauen. Eine intensive Prüfung des Impressum ist meist hilfreich. Vor allem einschlägige Internetseiten wie z.B. das Verbraucherschutz-Forum „Auktionshilfe.info“ und die Seite Verbraucherschutz.com sind gute Möglichkeiten Hinweise zu Fake-Shops und betrügerischen Kontoverbindungen zu erlangen.

Außerdem sind derzeit wieder mal gefälschte Inkasso-Schreiben im Umlauf. Diesmal handelt es sich um die nicht existente Inkasso Firma „KÖLN EURO INKASSO AG“ welche hohe Geldforderungen aus angeblichen Dienstleistungsverträgen bezügl. diverser Gewinnspiele verschickt. Das Geld soll auf ein ausländisches Konto, in diesen Fällen auf ein griechisches Konto, überwiesen werden.

VORSICHT bei Überweisungen auf eine ausländische IBAN! Generell ist es schwierig, Überweisungen rückgängig zu machen. Bei Überweisungen in's Ausland ist das fast unmöglich. Bitte prüfen Sie genau, ob diese Forderungen überhaupt rechtmäßig sein können. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte über dieses Inkassounternehmen. Auch hier sind z.B. die beiden Plattformen Auktionshilfe.info sowie Verbraucherschutz.com eine hilfreiche Möglichkeit.

Sollten Sie dennoch unsicher sein scheuen Sie sich bitte nicht, sich an die Betrugssachbearbeiter ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu wenden! Diese geben gerne und kompetent Hilfestellung.