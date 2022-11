Das Bayerische Landesamt für Steuern warnt vor Textnachrichten per SMS mit vermeintlichen Steuererstattungen. Wie das Amt meldet, werden aktuell Textnachrichten als SMS versendet, in der vermeintliche Steuererstattungen angekündigt werden. In diesen ist ein Link enthalten, um Bankdaten zu bestätigen oder einzugeben.