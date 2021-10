Ammoniak ist am Mittwochmittag bei Arbeiten in der Spessart-Brauerei in Kreuzwertheim ausgetreten. Die Feuerwehr ist in Chemieschutzanzügen im Einsatz. "Alle Anwohner im Ortsbereich werden daher gebeten, Lüftungsanlagen auszuschalten sowie Fenster und Türen bis auf weiteres geschlossen zu halten", warnt die Polizei in einer Mitteilung. Unser Reporter erfuhr vor Ort, dass es keine Verletzten gibt.

Das Gebäude wurde geräumt. Rund 70 Kräfte der Wehren aus Kreuzwertheim, Wertheim und Marktheidenfeld beteiligen sich aktuell an dem Gefahrguteinsatz, um das Leck zu schließen, das bei Wartungsarbeiten entstanden ist.

»Ammoniak ist nicht ganz ungefährlich«, sagte der Brauerei-Geschäftsführer Friedrich Wilhelm unserer Redaktion. Deswegen sei der Vorfall sofort bei der Feuerwehr gemeldet worden. Man habe maximal 500 Kilogramm Ammoniak in der Kühlanlage, das sei ein überschaubares Volumen und es sei nur wenig ausgetreten. »Aber: Ammoniak ist in dem Zustand natürlich giftig«, deswegen sei es als Schutzmaßnahme zu dem großen Einsatz gekommen. Die Produktion sei unterbrochen worden. scm/nle