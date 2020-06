Warenbetrug im Netz: 63 Anzeigen gegen Fakeshop

Bereits Anfang Mai 2020 bestellte eine 67-jährige Frau über einen Internet-Shop einen Kärcher Hochdruckreiniger, der hier äußerst günstig für knapp 200 Euro angeboten wurde. Nachdem der Kaufpreis auf ein lettisches Bankkonto überwiesen wurde, wartete die Geschädigte bislang vergeblich auf die Lieferung ihrer Ware. Nach Anzeigeerstattung bei der Polizei Gemünden wurde durch Recherchen festgestellt, dass bislang mehr als 63 Strafanzeigen bayernweit gegen den Fake-Shop vorliegen.

Mutwillig Transporter eingedellt

Gössenheim-Sachsenheim. Am Montagabend gingen bei einem 25-jährigen Mann vermutlich die Sicherungen durch. Als er mit seinem Auto an einem Kleintransporter vorbeifuhr, der am Straßenrand parkte und dessen Führer sich gerade mit einem Bekannten unterhielt, stoppte der Mann sein Fahrzeug, stieg aus und schlug mit der Faust auf die linke Fahrzeugseite am Transporter ein. Hierdurch entstand eine leichte Delle in der Karosserie. Hintergrund dieses Verhaltes dürften zurückliegende Streitereien zwischen beiden Parteien sein.

Gemünden. Am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Pkw Ford-Focus die B 26 von Gemünden kommend in Richtung Karlstadt. Auf Höhe des sogenannten „Zollhauses“ kam der Frau auf ihrem Fahrstreifen und auf gerader Strecke ein schwarzer VW-Kombi entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Ford-Fahrerin nach rechts ausweichen und streifte dabei die Leitplanke. Der Fahrer des VW-Kombi wich im letzten Moment ebenfalls nach rechts aus, so dass es auch zu keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen kam. Allerdings fuhr der Fahrer ohne anzuhalten weiter, obwohl den Unfall bemerkt haben müsste. Am Ford-Focus entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 4.000 EUR. Die Polizei Gemünden bittet um Hinweise auf den Führer des flüchtigen VW-Kombi, Farbe schwarz, mit MSP-Kennzeichen, unter Tel. 09351 / 9741-0.

