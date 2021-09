Waren für 2000 Euro im Wagen: Ladendiebstahl in Elsenfeld vereitelt

Nach einiger Zeit stellte er diesen in einer schlecht einsehbaren Ecke des Marktes ab und verließ diesen. Aufgrund seines Verhaltens gingen die Mitarbeiter davon aus, dass der Mann einen Diebstahl vorbereiten würde und verständigten die Polizei. Durch die eintreffende Polizei konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war und keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt. Aufgrund der Gesamtumstände wird eine Anzeige wegen eines versuchten Ladendiebstahls gefertigt und der Mann nach Abschluss der Sachbearbeitung entlassen.

Reh bringt Leichtkraftrad zu Fall

Sulzbach. Gegen 03:00 Uhr befuhr am Donnerstag ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer die Ortsverbindung von Sulzbach in Richtung Soden als ihm kurz vor dem Ortseingang von Soden ein die Straße querendes Reh ins Fahrzeug lief. Der Fahrer stürzte und zog sich eine Schulterverletzung zu. Das Reh wurde durch den Unfall getötet. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden im Frontbereich.

Vorfahrtsunfall mit Sachschaden

Klingenberg. Am Mittwoch wollte gegen 16:00 Uhr eine 64-jährige Verkehrsteilnehmerin in Klingenberg a.Main vom untergeordneten Johannesweg in die vorfahrtsberechtigte Wilhelmstraße einfahren. Sie schätze hierbei die Entfernung eines herannahenden Fahrzeugs in einem angebrachten Verkehrsspiegel falsch ein und fuhr in die Wilhelmstraße ein. Hier kollidierte sie mit einem in Fahrtrichtung Erlenbach fahrenden, 22-jährigen Verkehrsteilnehmer. Der nicht mehr fahrbereite Pkw des Geschädigten wurde durch das Abschleppunternehmen Wüst geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.