Warnbaken-Fuß auf A3 verloren - Elf Autos bei Bischbrunn beschädigt

So waren gegen 22.50 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer mit ihren Pkw auf der A 3 in Richtung Süden unterwegs, als sie kurz nacheinander plötzlich ein Hindernis auf der Fahrbahn überfuhren. Elf Fahrzeuge erlitten jeweils Schäden an den Reifen, wodurch die Autos nicht mehr fahrbereit waren. Während einige Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, genügte bei anderen ein Reifenwechsel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2400 Euro.

Zum Zweck der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Würzburg kurzzeitig komplett gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden. Erst nach einer Einsatzdauer von ca. 2 Stunden konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

Bislang konnte der verlorene Warnbakenfuß keinem Verursacher zugeordnet werden, dies ist jedoch Gegenstand der Ermittlungen.