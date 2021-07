Wandalen werfen Farbeimer auf Straße in Strietwald

In der Nacht zuvor hatten vermutlich Wandalen Farbeimer auf die Benzstraße geworfen und dadurch für eine starke Straßenverunreinigung gesorgt. Diese wurde durch durchfahrende Autos noch verschlimmert.

Weshalb sich in der Nacht die Polizei entschied, die Zufahrt komplett zu sperren. Da die Feuerwehr keine ausreichende Möglichkeit hatte die Farbe endgültig zu entfernen, rückte hierzu am Morgen eine Fachfirma mit Spezialgerät an.

rah