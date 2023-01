Walldürn: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße 47

Ein 64-Jähriger befuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem VW Passat die Bundesstraße 47 in Fahrtrichtung Rippberg und wollte die Straße an einer Kreuzung in Richtung Miltenberger Straße verlassen. Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger, ebenfalls mit einem VW Passat, die B 47 geradeaus in entgegengesetzter Richtung. Vermutlich aus Unachtsamkeit bog der 64-Jährige, trotz Gegenverkehr, nach links ab und die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Da die beiden VW nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Seckach: Holz gestohlen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 12.01.2023, und Samstag, 14.01.2023, Holz in Seckach. Der Eigentümer hatte das Holz circa 900 Meter nach dem Ende des Planweg im Wald gelagert. Der oder die Unbekannten stahlen fünf dicke, 1 Meter lange Holzstücke. Zum Abtransport wurde wahrscheinlich ein Fahrzeug mit Anhänger genutzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

