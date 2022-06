Walldürn: In Tennisclub eingebrochen

Die Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten des Clubs in der Dr.-August-Stumpf-Straße, indem sie eine Scheibe einschlugen. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher Schubladen und Schränke. Nachdem sie die Tür zum Getränkelager aufhebelten, entwendeten die Täter zwei Kisten Bier. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro.

Auto beschädigt

Buchen. 2.000 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter am Samstag in Buchen an. Vermutlich blieb der Unbekannte zwischen 7.30 Uhr und 16.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug an einem in der Straße "Am Haag" auf dem Parkplatz Musterplatz geparkten Opel hängen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Von Fahrbahn abgekommen

Mosbach. Vermutlich aus medizinischen Gründen kam ein 61-Jähriger am Freitagnachmittag von der Fahrbahn ab. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Renault auf der Bundesstraße 37 vom Mosbacher Kreuz kommend in Richtung Mosbach-Diedesheim unterwegs. Auf dieser Strecke geriet das Auto nach links von der Fahrbahn ab und in den Grünbereich. Danach fuhr der PKW einen Abhang hinunter und steifte dabei zwei Bäume. Der Verunfallte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Graffitischmierereien

Buchen. Unbekannte besprühten zwischen 6. Juni und 17. Juni eine Maschinenhalle in der Götzinger Straße in Buchen mit Graffiti. Die Täter sprühten mehrere Worte auf die Wand und richteten somit Sachschaden an.

Zeugen, die Hinweise auf die Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich bei, Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

vd/Polizei Heilbronn