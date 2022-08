Kein loderndes Feuer, kein Rauch, aber immer noch jede Menge Wasser – so stellt sich inzwischen die Lage in Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) dar. Die Situation hat sich nach Angaben der Feuerwehr beruhigt. In der Nacht zum Mittwoch habe es zwar noch Glutnester gegeben, aber der Boden auf dem 25 Hektar großen Areal kühle langsam ab.