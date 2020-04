Gegen 14 Uhr am Dienstag alarmierte der Revierleiter Joerg Boshof der Forstverwaltung der Stadt Lohr am Main über einen Waldbrand an der Pfirshöhe. Sehr schnell rückten die Feuerwehren aus Partenstein, Frammersbach, Lohr und Gemünden zur Brandbekämpfung aus. Schon von weitem war der Flächenbrand mitten auf dem 509 Meter hohen Berg durch die starke Rauchentwicklung zu sehen und zu lokalisieren. Das Lohrtal war in starkem Rauch eingehüllt. Etwa auf Höhe der Kläranlage des Abwasserverbandes Lohrtal brannte es oberhalb eines geschotterten Waldweges und das Feuer breitete sich auch angefacht durch den starken Wind immer mehr mit enormer Rauchentwicklung in Richtung Gipfel aus. Gegen 14.30 Uhr brannte rund ein Hektar Waldfläche am Boden des reinen Laubwaldes.

Schnell stießen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute an die Grenzen des mitgeführten Löschwassers in ihren Fahrzeugen. Unbürokratisch halfen Landwirte. Diese brachten in ihren Tankanhängern zusätzliches Wasser zum Einsatzort mitten im Wald. Um die Ausbreitung des Feuers auszumachen, war auch ein Hubschrauber im Einsatz der aus der Luft kontrollierte. Zum Eigenschutz der Wehrleute forderte der Kreisbrandinspektor Harald Merz aus Wiesthal, der die Leitung vor Ort hatte, einen Rettungswagen hinzu.

