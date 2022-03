Waldbrand am Lohrer Beilstein

Bereits in der Wache kam die Rückmeldung von der Integrierten Leitstelle Würzburg, dass weitere Anrufer den Brand gemeldet hatten und eine Anfahrt nur auf Sicht möglich wäre.

Die Feuerwehr Lohr rückte unverzüglich mit dem Löschzug aus. Etwa 400 Quadratmeter Wald standen auf einem Hanggrundstück, welches rud 50 Meter oberhalb des Beilsteinweges liegt und nur zu Fuß erreichbar ist, in Flammen. Die Entfernung zum nächsten Wohngebäude beträgt rund 300 Meter.

Aufgrund des Wassermangels wurde die Feuerwehr Partenstein mit ihrem Mehrzweckfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug nachalarmiert. Zur Eigensicherung wurden auch ein Rettungswagen und die Bergwacht Frammersbach nachalarmiert. Dazu kamen die Feuerwehren Sackenbach mit Anhänger-Notstrom und die Feuerwehr Wombach. Diese konnten den Bereitstellungsraum wieder verlassen, nachdem feststand, dass kein weiteres Personal mehr benötigt wird.



Den Einsatzkräften gelang es rasch, den Brand einzudämmen. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich auf Grund des steilen Geländes allerdings schwierig. Insgesamt wurden rund 7.000 Liter Löschwasser wurden benötigt.

Ebenfalls an der Einsatzstelle waren Kreisbrandinspektor Harald Merz, eine Streife der Polizei sowie ein Mitarbeiter des städtischen Forstes. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen, einem Quad und zwei Anhängern an der Einsatzstelle.

Laut der Lohrer Polizei konnte bislang nicht geklärt werden, warum das Feuer ausgebrochen war. Der Eigentümer des Waldes konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Eine Schadenshöhe ist ebenfalls noch nicht bekannt. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit und der damit zusammenhängenden hohen Waldbrandgefahr könne bereits eine weggeworfene Zigarettenkippe oder ähnliches Ursache für den Brand gewesen sein, so die Polizei, Hinweise dafür lägen aber bisher nicht vor.

Die Polizei Lohr am Main bittet um Hinweise, ob jemand am Samstag Personen im Bereich des beschriebenen Brandortes gesehen hat. Zeugenhinweise können der Polizei telefonisch unter Tel. 09352/8741-0, oder auch per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitgeteilt werden.