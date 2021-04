Waldbrand am Rabertsberg in Gemünden

Der Brand erstreckte sich auf ca. 2400 Quadratmeter. Die Feuerwehren Gemünden, Schaippach, Rieneck, Burgsinn und Mittelsinn brachten im Pendelverkehr mit den wasserführenden Fahrzeugen ca. 50.000 Liter Wasser an die Einsatzstelle und konnte so den Brand löschen.

Unfallflucht nach Blechschaden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag um 16:05 Uhr fuhr eine 83-jährige Frau mit ihrem Ford Focus von der Bergstraße in die Grautalstraße. In der scharfen Rechtskurve kam ihr aus der Grautalstraße ein silberner Pkw entgegen und streifte den Pkw der Dame an der linken, hinteren Fahrzeugseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Anschließend entfernte sich der ca. 25-jährige, männliche Fahrer in Richtung Bergstraße. Gegen den unbekannten Unfallverursacher ermittelt die Polizeistation Gemünden wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der silberne Pkw des Unfallverursachers müsste ebenfalls auf der Fahrerseite Beschädigungen davongetragen haben.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall zu spät gemeldet - Ordungswidrigkeit

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am 25.04.2021 um 23:40 Uhr kollidierte ein 32-jähriger auf der ST2434 bei Aschenroth mit einem Reh. Der Pkw-Fahrer meldete den Wildunfall erst am nächsten Morgen bei der Polizei. Da der 32-jährige den Wildunfall nicht unverzüglich gemeldet hat, wurde ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.

mci / Quelle: Polizei Gemünden