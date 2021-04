Waldaschaff: Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt

Der 20-Jährige Radfahrer fuhr gegen 14:20 Uhr von Rothenbuch kommend in Richtung Waldaschaff. In einer Rechtskurve geriet der Fahrradfahrer über die Fahrstreifenbegrenzung in den Gegenverkehr. Dort wurde er von einem entgegenkommenden Pkw Daimler aufgenommen. Durch die frontale Kollision stürzte der 20-Jährige auf die Windschutzscheibe des Pkw und pralle hiervon auf seinen Fahrstreifen ab. Während der 66-jährige Fahrzeugführer und seine 61-jährige Beifahrerin unverletzt blieben, wurde der junge Mann schwer verletzt. Er wurde von den Rettern einer Uniklinik zugeführt. Neben dem Fahrrad war auch der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Autos zusammengestoßen

Aschaffenburg. Am Sonntag, gegen 18 Uhr, befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw Citroen die Alexandrastraße und musste vor einem Fußgängerweg abbremsen. Dies bekam die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Honda zu spät mit und fuhr dem Citroen auf. Es kam nur zu geringem Sachschaden. Die 27-Jährige musste jedoch aufgrund ihrer bestehenden Schwangerschaft und auftretenden Schmerzen einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Honda-Fahrerin blieb unverletzt.

45-Jähriger wird mit Pfefferspray angegriffen

Mainschaff. Am frühen Sonntagabend, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Behringstraße zwischen einem 43- und einem 45-Jährigen zu einem Streit. Im Verlauf dessen trat der 43-jährige Mann seinen älteren Kontrahenten vom Fahrrad und sprach Beleidigungen aus. Zudem wurde dem älteren Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Der Mann musste von den Rettern einem Augenarzt zugeführt werden. Das Fahrrad des Verletzten wies obendrein auch noch eine Beschädigung auf. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung, Beleidung und Sachbeschädigung.

700 Liter Diesel aus Lkw gestohlen - Zeugen gesucht

Mainaschaff. Im Zeitraum von Samstag, 01 Uhr bis Sonntag, 18:30 Uhr zapfte ein unbekannter Täter circa 700 Liter Diesel aus einer Sattelzugmaschine ab. Der Lkw stand Im Hofgewann geparkt und wies im Anschluss nach der Tat geöffnete Tankdeckel auf. Sachschaden war nicht festzustellen.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg