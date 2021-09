Wahlplakate in Karlstadt beschädigt

Der Sachschaden beläuft sich auf 135,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Fahrrad inklusive Fahrradschloss in Karlstadt gestohlen

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag zwischen 13:45 Uhr und 16:30 Uhr wurde in der Jahnstraße ein Herrenmountainbike der Marke Cube entwendet. Es war mit einem Schloss um Rahmen und Reifen gesichert, jedoch nahm der Täter es inklusive Fahrradschloss mit. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 444,- Euro.

Fehler beim Überholen führte zu hohen Streifschäden in Zellingen

Zellingen, Ldkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um 15:20 Uhr wollte die 21-jährige Pkw-Fahrerin eine 56-jährige Pkw-Fahrerin auf der Strecke von Zellingen nach Billingshausen überholen. Sie nahm hierbei den entgegenkommenden Sattelzug zu spät wahr, setzte aber das Überholmanöver fort und zog nach rechts, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Sattelzug zu vermeiden. Hierbei streifte sie jedoch den anderen Pkw, als alle drei Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren. An den Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.500,- Euro. Der Sattelzug wurde nicht touchiert. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

