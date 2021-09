Die Plakate wurden jeweils am 06.09.2021 und 07.09.2021 tagsüber angebracht und in der Nacht entfernt. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von 48,- Euro und ein Sachschaden in Höhe von 150,- Euro.

Fahrradschloss aufgebrochen und Trekkingbike entwendet

Retzbach. Am Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 17:50 Uhr wurde am Vorplatz des Retzbacher Bahnhofs ein grau-gelbes Trekking-Bike, Marke Cube, entwendet. Der unbekannte Täter zerstörte hierbei das Fahrradschloss, mit dem das Fahrrad gesichert war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20,- Euro und ein Beuteschaden von 970,- Euro.





Unfall im Begegnungsverkehr

Müdesheim. Am Mittwoch um 08:45 Uhr befuhr der 60-jährige Fahrer eines VW T5 die Ortsdurchfahrt Müdesheim in Richtung Karlstadt. Es kam zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Kleintransporter. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, es blieben lediglich Splitter des Außenspiegels am Unfallort zurück. Am VW brach der linke Außenspiegel komplett ab, weiterhin wurde die Fahrertüre verkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.





Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Karlstadt. Am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 12:15 Uhr wurde auf den Parkplätzen hinter dem Anwesen Schillerweg 10 ein grauer Opel Astra an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Streifschaden in Höhe von 500,- Euro zu kümmern.





Kollision beim Überholen

Karlstadt. Am Mittwoch um 13:30 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines Lkw, Iveco, die Staatsstraße 2435 von Wiesenfeld nach Karlburg. Er überholte den 56-jährigen Fahrer eines Traktors. Beim Wiedereinscheren berührten sich beide Fahrzeuge und der Traktor verlor einen Reifen.

Durch das Schleifen der Achse auf dem Asphalt wurde die Fahrbahn beschädigt und es liefen Betriebsflüssigkeiten aus. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von 5.000,- Euro.

Der Lkw war zwar noch fahrbereit, jedoch entstand ein Sachschaden von weiteren 20.000,- Euro.

Die Feuerwehren Karlburg und Karlstadt waren mit drei Fahrzeugen und mehr als zehn Einsatzkräften vor Ort und übernahmen die Verkehrsregelung und die Reinigungsarbeiten.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

grr / Pressemitteilung der PI Karlstadt