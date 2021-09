Wahlplakate im Main-Tauber-Kreis beschmiert

Im Laufe des heutigen Morgens wurde über das Polizeirevier Tauberbischofsheim bekannt, dass Unbekannte, vermutlich im Laufe der Nacht Sachbeschädigungen und Farbschmierereien an der Straße und an Wahlplakten begangen haben.

Die Polizei vermuteten einen Zusammen mit der anstehenden politischen Veranstaltung in Lauda-Königshofen und dem Bundestagswahlkampf. Im Bereich der Hauptstraße 2 wurde ein zuvor entwendetes und mit lila Farbe besprühtes Wahlplakat abgestellt.

Dieses ist gut sichtbar, so dass die Polizei dringend Zeugen sucht, die sachdienliche Angaben zu den Beschädigungen machen können. Weiterhin besprühten der oder die Unbekannten auch die Fahrbahn der B290 mit lila Farbe. Zeugen werden deshalb gebeten sich mit dem Polizeirevier in Tauberbischofsheim unter Tele-fon 09341/89-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn