Wahlplakat in Lohr beschädigt

Das Plakat einer bislang nicht bekannten Partei war mit Genehmigung in einem Vorgarten an einem Aufstellrahmen befestigt. Der bisher unbekannte Täter schnitt das Plakat so aus, dass nur der Rand des Plakates übrig blieb. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Fahrraddiebstahl

In der Ludwigstraße in Lohr am Main wurde in der Zeit von 09. - 13.09.21 ein weißes Kinderfahrrad der Marke „KCP" gestohlen. Die junge Besitzerin hatte ihr Fahrrad am 09.09. unverschlossen vor dem Wohnanwesen der Eltern abgestellt. Am 13.09. bemerkte der Vater den Diebstahl. Das Kinderrad hat eine 18-Gang-Schaltung und eine schwarz-rote Aufschrift „Wild Cat Lady".

Erneuter versuchter Enkeltrickbetrug

Erneut kam am es am 17.09.21 in Lohr am Main zu einem versuchten sog. Enkeltrickbetrug. Eine 85jährige Frau aus der Ludwigstraße wurde von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als ihre Enkelin ausgab. Die unbekannte Anruferin gab an, dass sie in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und deshalb für die Gerichtsverhandlung 40000 Euro benötige. Kurze Zeit später erfolgte ein zweiter Anruf von einer angeblichen Rechtsanwältin, die den Vorfall bestätigte. Hier war jedoch der Sohn der 85jährigen anwesend und übernahm das Gespräch. Mit dem Hinweis, dass die Polizei verständigt werde, wurde das Telefonat beendet. Zu einer weiteren Forderung bzw. Geldübergabe kam es somit nicht.

