Wahlplakat in Karlstein beschädigt

Ein Wahlplakat wurde Freitagabend gegen 23:46 Uhr in der Hanauer Landstraße von vier Jugendlichen beschädigt. Bei Eintreffen der Streifenbesatzung flüchtete zunächst eine Person vom tatort. Diese konnte aber nach kurzer Zeit durch die Streifenbesatzung zurückbeordert werden. Alle vier zeigten sich vor Ort geständig. Nach abgeschlossener Sachverhaltsaufnahme wurden alle vor Ort den Erziehungsberichtigten übergeben.

Mehrere Sachen aus Fahrzeug in Albstadt entwendet

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Zu einem Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug kam es in der Schillerstraße. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter diverse Sachen aus einem Kraftfahrzeug entwendet, welches vor der Garage des Geschädigten geparkt war. Dabei waren keine Aufbruchspuren am Fahrzeug erkennbar. Ob zum Tatzeitpunkt das Fahrzeug verschlossen war, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 25 Euro.

Personen, welche etwas zu dem Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter 06023/944-0 zu melden.

Holzzaun in Michelbach mit Farbe beschmiert

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. Im Tatzeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Holzgartenzaun in der Barbarossastraße. Dieser wurde mit weißer Farbe beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Alzenau unter 06023/944-0

dc/Meldungen der Polizei Alzenau