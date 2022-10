Waghalsige Fahrt über A3: 64-Jähriger gefährdet auch Rettungsdienst

Der schwarze Wagen hatte um 20.45 Uhr die Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach auf sich gezogen, da das Fahrzeug äußerst langsam und mit Warnblinker auf der rechten Fahrbahn kurz vor dem Parkplatz Kohlsberg in Richtung Frankfurt unterwegs war. Den Zeichen der Beamten "Bitte folgen!" kam der Mann nicht nach und steuerte stattdessen von der Parkplatzausfahrt zurück auf die Fahrbahn, sodass bereits hier nachfolgende Fahrzeuge offensichtlich bremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern. Kurz vor der darauffolgenden Autobahnbrücke kam es beinahe zu einem Zusammenstoß. Der 64-Jährige manövrierte mit seinem Auto von dem rechten Fahrstreifen offenbar unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen. Eine nachfahrende Rettungswagenfahrerin konnte nur durch ein starkes Abbremsen ein Auffahren verhindern.

Der Polizei gelang es schließlich mit Unterstützung weiterer Streifenbesatzungen, den VW am Parkplatz Birkenhain anzuhalten und die Fahrt zu beenden. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Medikamenteneinfluss bei dem Fahrer, sodass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten in der Folge sicher. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei bittet mögliche weitere Gefährdete und Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Einbruch in Kellerabteile - E-Scooter und Werkzeuge entwendet - Polizei ermittelt

Aschaffenburg-Damm. Zwischen Samstag und Sonntag ist ein bislang unbekannter Täter in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Unbekannte ist samt Beute unerkannt entkommen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach hat sich der Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt in das Mehrparteienhaus in der Lange Straße verschafft und schließlich gewaltsam mehrere Kellerabteile geöffnet. Hierbei entwendete er Elektrowerkzeuge und auch einen E-Scooter aus einer der Parzellen. Im Anschluss ist der Einbrecher unerkannt entkommen. Die genaue Höhe des Beuteschadens ist aktuell noch unklar. Die Ermittler der Aschaffenburger Polizei können den Tatzeitraum derzeit auf Samstagabend, 18.15 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14.45 Uhr, eingrenzen. Sie erhoffen sich aber auch Hinweise von möglichen Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben könnten.

Zeugen werden dringend gebeten, die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 anzurufen.

Mutmaßlich medizinische Ursache – Autofahrer prallt gegen Leitplanke

Kreis Aschaffenburg. Ein 72-Jähriger war am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache in die Leitplanke geriet. Unfallzeugen verständigten den Notruf. Der Mann wurde leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr war der BMW auf der Autobahn kurz vor dem Parkplatz Streitwald zunächst in die rechte Leitplanke und schließlich in die Mittelschutzwand geraten, bevor er auf der linken Fahrspur zum Stehen kam. Nachfahrende Verkehrsteilnehmer hatten den Unfall beobachtet, Rettungskräfte verständigt und Erste Hilfe geleistet.

Der 72-jährige Autofahrer war alleine in dem BMW unterwegs und hatte dem aktuellen Sachstand nach offensichtlich ein medizinisches Problem, das dem Unfall zugrunde liegen dürfte. Der Mann wurde leichtverletzt zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit starken Kräften an dem Einsatz beteiligt. An dem Fahrzeug und den Leitplanken ist ein Schaden von rund 6.000 Euro entstanden. Die Fahrbahn war für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt, bevor sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Außenbordmotoren gestohlen – Wasserschutzpolizei ermittelt

Karlstein-Großwelzheim. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen eines Außenbordmotorendiebstahls, der sich innerhalb der letzten Wochen zugetragen haben muss.

Der Besitzer eines Bootes, das auf dem eingezäunten Gelände eines Wassersportclubs in Großwelzheim "An den Hirtenäckern" abgestellt war, hat am Wochenende Anzeige wegen Diebstahls des dazugehörigen Motors erstattet. Die unbekannten Täter müssen den Bootsantrieb in der Zeit zwischen Dienstag, 4. Oktober, und dem gestrigen Sonntag entwendet haben. Die Polizeibeamten stellten bei der Ortsbegehung fest, dass auch der Motor eines weiteren dort verwahrten Bootes gestohlen worden ist. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen wie auch den noch unbekannten Tätern hat inzwischen die Wasserschutzpolizei übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Mauer mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Sailauf. Von Samstag auf Sonntag hat ein noch Unbekannter eine Stützmauer mit Farbe besprüht. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt. Im Zeitraum von 18 und 8 Uhr hat der bislang unbekannte Täter einen circa zwei Quadratmeter großen Schriftzug auf eine Mauer im Höhweg angebracht. Der Sachschaden aufgrund der Reinigungsarbeiten beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Sachbeschädigung an VW Golf - Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg. Zwischen Samstag und Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter einen VW Golf in der Würzburger Straße beschädigt. Die Tat muss sich zwischen 11 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Sonntag zugetragen haben. Der rote VW Golf wurde offensichtlich mutwillig mit einem scharfen Gegenstand an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beträgt schätzungsweise 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Verkehrsschilder entwendet - Wer hat etwas gesehen?

Laufach. In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurden zwei Verkehrsschilder in der Spessartstraße entwendet. Die Schilder dienten zur Verkehrssicherung einer Baustelle eines noch im Rohbau befindlichen Hauses. Zum Diebstahl muss es zwischen 20.30 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Sonntag gekommen sein.

Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Kennzeichendiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Aschaffenburg. Am Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen eines Mercedes entwendet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 19.45 und 21 Uhr hat ein bislang Unbekannter in der Weißenburger Straße die Kennzeichen mit der Zulassungskombination AB-EG 7575 von einem schwarzen Mercedes entwendet. Das Auto war auf einem Parkplatz hinter einem Café, zwischen der Weißenburger Straße und der Friedrichstraße, abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Großer Terrakottatopf beschädigt - Zeugen gesucht

Rothenbuch. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bislang Unbekannter einen rund 150 Kilogramm schweren Blumenkübel beschädigt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von Mitternacht bis Samstagmorgen, 6 Uhr, hat der Unbekannte den Dekotopf in der Wächterstraße offensichtlich mutwillig beschädigt und auf der Straße liegen lassen. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

