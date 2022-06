Waffenfund im neu gekauften Haus in Aschfeld

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Karlstadt wurden zur Verwahrung der Kurzwaffe verständigt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich lediglich um eine Schreckschusswaffe mit Kartuschenmunition handelte. Die aufgefundenen

Gegenstände wurden der zuständigen Waffenbehörde zugeführt.



Lebensmittel entwendet

Arnstein. Am Samstag, gegen 14:00 Uhr konnte eine 81-jährige Rentnerin durch einen Mitarbeiter des Rewe-Marktes in Arnstein beobachtet werden, als diese diverse Lebensmittel in ihre Hose steckte. Als die Dame am Kassenbereich die Lebensmittel nicht bezahlte, wurde sie durch die Beschäftigen angesprochen. Die Polizeiinspektion Karlstadt wurde verständigt. Gegen die Dame

wird daher wegen Ladendiebstahls ermittelt.

mkl/Polizei Karlstadt