Wärmelampe löst Stallbrand in Erlenbach aus

Dort hatte sich in der Gartenhütte, in der die Besitzer Wachteln aufziehen, das dort aufbewahrte Heu entzündet. Um die Jungwachteln bei den tiefen Frosttemperaturen zu schützen, hatten die Besitzer eine Wärmelampe im Stall angebracht. Diese entwickelte zu hohe Temperaturen und führten zur Entzündung des Heus. Die Kleintiere konnten bei dem Feuer alle gerettet werden, die Gartenhütte wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. Der Sachschaden dürfte gut 1000 Euro betragen.

Aus Parkplatz ausgefahren - Zusammenstoß

Erlenbach a.Main. In der Berliner Straße an der Ausfahrt des Rewe-Marktes hat es am Dienstag Vormittag, gegen 10.15 Uhr, einen Unfall gegeben. Zur Unfallzeit fuhr ein Klingenberger mit seinem Ford Focus aus dem Parkplatz des Rewemarktes aus. Beim Linkseinbiegen in die Berlinerstraße übersah er einen VW Polo, dessen Fahrer auf der Berliner Straße Richtung Miltenberger Straße unterwegs war. Der Ford Focus krachte in die linke Fahrzeugseite des bevorrechtigten VWs und beschädigte diesen hierbei. Es entstand an beiden Pkw Sachschaden in einer Höhe von insgeamt ca. 4000 Euro.

