Wände in Karlstadt mit Farbe besprüht 

Die Wände wurden dabei mit teils beleidigenden und teils sinnlose Texte verunziert. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Schmierereien unter Tel.: 09353/97410.

Leichtkraftrad übersehen: Mühlbach

Am Donnerstag übersah gegen 15.00 Uhr ein 62-jähriger Autofahrer in Mühlbach, beim Einfahren von der Martellstraße in die Karlburger Straße einen dort aus Richtung Karlburg kommenden Fahrer eines Kleinkraftrades. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 15-jährige Mopedfahrer zu Fall kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Polizeiinspektion Karlstadt /ienc