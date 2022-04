VW verursacht in Aschaffenburg führerlos Unfall - Besitzer flüchtet

Am Freitag, gegen 22.15 Uhr, konnte laut Polizei ein Zeuge in der Fabrikstraße beobachten, wie ein führerloses Fahrzeug ungesichert losrollte und hierbei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte, als es letztendlich mit einem geparkten Opel kollidierte. Der 21-jährige Fahrzeugführer kam dann zu seinem VW, erkannte die Situation und fuhr ohne weitere Veranlassungen davon. Es wurde ein Sachschaden von etwa 2.000 € verursacht. Die bereits hinzugerufene Funkstreife konnte den Flüchtigen jedoch unmittelbar stellen. Ihn erwartete jetzt eine Anzeige aufgrund der Verkehrsunfallflucht.

Großostheimer Straße: Auffahrunfälle mit drei Fahrzeugen

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 15.20 Uhr, ereigneten sich laut Polizei in der Großostheimer Straße zwei Auffahrunfälle mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Zunächst erkannte ein 18-jähriger Nissan-Fahrer ein vor ihm verkehrsbedingt stehenden VW zu spät und fuhr auf. Ein nachfolgender 35-jähriger Fahrer eines Porsches erkannte den Unfall und die entsprechend stehenden Fahrzeuge ebenso zu spät und fuhr ebenso auf den Nissan auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Der VW und der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Unfallverursacher wurden verwarnt.

Betrunkener Autofahrer in Aschaffenburg gestoppt

Aschaffenburg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße am Samstag, gegen 00:25 Uhr, wurde bei einem 20-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Nachfolgende Tests bestätigten den Anfangsverdacht und es bewahrheitete sich eine Alkoholkonzentration im Ordnungswidrigkeitenbereich. Den Fahrer des Mini-Coopers erwartet eine entsprechende Bußgeldanzeige.

Fahrzeugspiegel abgefahren und geflüchtet

Aschaffenburg. Am Freitag, zwischen 12.30 und 17.30 Uhr, parkte eine 72-jährige Opel-Fahrerin ihr Fahrzeug in der Obernauer Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass ein Unbekannter ihren linken Außenspiegel abgefahren hatte und sich ohne weitere Veranlassungen entfernte. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Unfallflucht durch unbekanntes rotes Fahrzeug

Aschaffenburg. In der Straße Güterberg kam es im Laufe des Donnerstages zu eine Verkehrsunfallflucht, welche am Freitag bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg angezeigt wurde. Der Fahrzeughalter eines Mercedes kehrte gegen 20 Uhr zu seinem geparkten Fahrzeug zurück und musste feststellen, dass die linke vordere Fahrzeugseite angefahren wurde. Da sich auch die Fahrertüre nicht mehr öffnen ließ, wurde ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro verursacht. Der Verursacher ist bislang unbekannt, an dem silbernen Mercedes konnten jedoch rote Lackspuren des Unfallbeteiligten gesichert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Baucontainer in Nillkheim aufgebrochen

Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Schoppenhauser Straße im Nilkheimer Neubaugebiet zwei Baucontainer aufgebrochen. Hierzu wurden ein Vorhängeschloss und eine Türe zerstört und so die Räumlichkeiten gewaltsam betreten. Nach erster Durchsicht durch die Baufirma wurde dort zwar nichts entwendet, der Sachschaden beläuft sich dennoch auf ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/kick