VW überschlägt sich in Waldaschaff, Fahrer schwer verletzt

Gegen 4.15 Uhr war ein 20-jähriger VW-Fahrer auf der Aschaffenburger Straße ortauswärts unterwegs, als er mit einem geparkten Opel kollidierte. Der Opel wurde auf einen weiteren geparkten Mercedes geschoben, während sich der VW überschlug und anschließend wieder auf den Rädern landete.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Fahrer eigenständige aus dem Fahrzeug steigen. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Waldaschaff sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Sowohl am VW, wie auch am Opel entstanden wirtschaftliche Totalschäden – sie mussten abgeschleppt werden.

Beim Unfallfahrer stellten die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die Durchgangsstraße war über eine Stunde komplett gesperrt.

