VW überschlägt sich bei Großheubach

Ein 37-jähriger Golf-Fahrer war gegen 18.45 Uhr auf der ST 2441 in Richtung Großheubach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang wurde ihm die nasse Fahrbahn zum Verhängnis. Er kam von der Straße ab, prallte in eine Böschung, überschlug sich und landete am Fahrbahnrand. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Großheubach sicherte die Umfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen, musste auch eine Fachfirma anrücken. Die Staatstraße war über eine Stunde gesperrt.

Ralf Hettler