VW Transporter macht sich in Mömbris-Schimborn selbstständig

Um 09.45 Uhr hatte ein 21-jähriger Mann einen VW Transporter auf der abschüssigen Straße abgestellt. Nach seinen Angaben hatte er die Handbremse angezogen und die Räder eingeschlagen. Das Fahrzeug machte sich dann aus bisher nicht bekannten Gründen selbstständig, rollte bergab und landete im Carport eines Anwesens, wodurch die Heckscheibe des VW zu Bruch ging. Bei dem Anstoß beschädigte der VW einen hölzernen Stützbalken, der wiederum einen daneben stehenden Opel beschädigte. Vorfahrtsunfall mit einer Leichtverletzen und 8.000 Sachschaden Alzenau-Kälberau, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um kurz vor 08 Uhr fuhr ein 60-jähriger BMW-Fahrer auf der Lessingstraße in Richtung Birkenstraße. An der Kreuzung zur Kantstraße übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten Mitsubishi einer 34-jährigen Frau. Diese war auf der Kantstraße in Richtung Lessingstraße unterwegs. Bei dem Anstoß erlitt die 34-Jährige leichte Verletzungen im Kopfbereich. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf 8.000 Euro.

Fehler beim Rangieren

Mömbris-Schimborn, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagmittag um 12 Uhr beschädigte ein 58-jähriger Mazda-Fahrer beim Rangieren in der Schimborner Straße einen hinter ihm stehenden VW. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 1.000 Euro.

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Mittwochabend und Donnerstag-nachmittag besprühte ein Unbekannter im Bereich der Gerichtsplatzstraße mehrere Verteilerkästen, einen Zigarettenautomaten und eine Hauswand mit rot-schwarzer Farbe. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.