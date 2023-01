VW prallt in Heimbuchenthal auf geparkten Fiat

Verkehrsunfall in Heimbuchenthal.

Gegen 15 Uhr war ein 68-jähriger VW-Fahrer auf der Straße in Richtung Dammbach unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen prallte er in einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Fiat, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Der Fahrer konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig sein Fahrzeug verlassen. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, kam aber mit leichten Verletzungen davon und musste nur ambulant versorgt werden.

Die Feuerwehren aus Heimbuchenthal und Mespelbrunn sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge haben vermutlich nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren. Bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge war die Hauptstraße komplett gesperrt.

Ralf Hettler