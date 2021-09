Dort stand ein ordnungsgemäß geparkter Renault Clio in einer Parkbucht. Die VW-Fahrerin rammte den Pkw Renault, wobei dieser auf einen Baum geschoben wurde. Die ca. 5 Meter hohe Linde fiel hierbei um.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 8.500,- Euro beziffert.





Fahrrad entwendet

Gemünden. Am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr stellte ein 33-jähriger Mann sein Fahrrad am Fahrradständer am Bahnhof ab. Als er gegen 16:45 Uhr zurückkam, war das weiße Mountainbike der Marke Fuji nicht mehr da.

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.





Beim Rangieren Auto angefahren

Gemünden-Hofstetten. Am Sonntagmittag gegen 14:40 Uhr rangierte ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw am Anlegeplatz der Fähre. Hierbei stieß er mit dem Heck seines Pkw VW gegen die Front eines geparkten Pkw Daimler. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 350,- Euro.





Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden- Hofstetten. Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße MSP 11 zu einer Spiegelberührung zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw, wobei der Spiegel des Pkw Ford zu Bruch ging. Beide Fahrzeugführer gaben an, äußerst rechts gefahren zu sein. Der Sachschaden wird auf 100,- Euro veranschlagt.

Am Samstag gegen 13:30 Uhr kam es auf der Umleitungsstrecke erneut zu einer Spiegelberührung. Hierbei fuhr eine 30-jährige Autofahrerin von Lohr kommend in Richtung Gemünden. Kurz vor dem Friedhof in Hofstetten kamen ihr mehrere Fahrzeuge entgegen und es kam zur Spiegelberührung mit einem dieser Fahrzeuge.

An ihrem Pkw Ford wurde der Außenspiegel beschädigt, der Sachschaden wird auf ca. 150,- Euro beziffert. Während die Ford-Fahrerin anhielt, fuhr das am Unfall beteiligte Fahrzeug weiter.





Glasscheibe eingetreten

Gemünden. In der Nacht zum Sonntag befand sich eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 bis 18 Jahren in der Häfnergasse.

Gegen 00:40 Uhr trat ein 14-Jähriger aus Frust gegen die Scheibe eines Geschäfts, wobei die Scheibe zu Bruch ging. Der Jugendliche erlitt durch den Tritt eine Schnittwunde am Unterschenkel und musste durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille.

Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro beziffert.

grr / Pressemitteilung der Polizeistation Gemünden