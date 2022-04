VW in Damm beschädigt

Das Auto war dort am Straßenrand in einer markierten Parkfläche abgestellt. Die 36-jährige Fahrzeughalterin musste einen massiven Unfallschaden an der Fahrertür feststellen. Die Schadenshöhe beträgt circa 3.000 Euro. Ein Unfallverursacher gab sich bislang nicht zu erkennen. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Weitere Meldungen aus dem Stadtgebiet Aschaffenburg

Unbekannter Täter wirft Steine gegen Gebäudewand

Bereits am Dienstag um 15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter Steine gegen ein Gebäude in der Memeler Straße geworfen. Dabei wurden die Fassade und ein Fensterrahmen beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Eine Zeugin konnte zum Tatzeitpunkt eine verdächtige Person in der Nähe des Gebäudes feststellen. Dabei handelte es sich um einen etwa 20-jährigen Mann mit kurzen dunklen Haaren. Die Person war mit einem weißen Oberteil und einer schwarzen Jeans bekleidet.

Täter-Duo klaut Parfum

Zwei männliche Täter im Alter von 26 und 31 Jahren haben am gestrigen Mittwoch gegen 13:45 Uhr mehrere Flaschen Parfum aus einem Kaufhaus in der Citygalerie entwendet. Die Diebe wurden bei der Tatausführung von einem Ladendetektiv beobachtet. Im Ausgangsbereich sollten sie dann von diesem gestellt werden. Während der 31-Jährige festgehalten wurde, gelang seinem Komplizen mit der Beute die Flucht. Die Polizei konnte im Nachgang auch die Identität des flüchtigen Täters ermitteln. Das Duo trat mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits am Samstagabend in derselben Besetzung in Erscheinung. Auch hierbei wurden sie in der Citygalerie beim Diebstahl erwischt, ließen ihre Beute bei der Flucht aber zurück.

stru/Polizei Aschaffenburg