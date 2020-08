VW in Alzenau landet auf Dach: 75-Jährige verletzt

Die 75-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 12.30 Uhr auf der Siemensstraße in Richtung Industriestraße. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß geparkten VW Golf blieb sie aus Unachtsamkeit an dessen linken Fahrzeugheck hängen. Ihr VW überschlug sich deshalb und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Nach Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der VW der Frau musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Siemensstraße zwischen den Einmündungen Industriestraße und Emmy-Noehter-Straße komplett gesperrt. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte die Frau schon wieder aus dem Krankenaus entlassen werden.

Alzenau-Hörstein. Am Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr wurde ein Audi, der auf einem Parkplatz im Industriegebiet Alzenau-Süd abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von 1.000 Euro.

Vorfahrtsverletzung

Alzenau. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Anschlussstelle Alzenau-Mitte entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 3.500 Euro. Um 09.30 Uhr war eine 55-jährige Peugeot-Fahrerin von der Anschlussstelle Alzenau-Mitte kommend in den Kreisverkehr eingefahren und war dort mit dem vorfahrtsberechtigten Ford eines 51-jährigen Mannes zusammengestoßen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt.

Wildunfall

Wiesen. Am Mittwoch um 06 Uhr erfasste ein 34-jähriger Opel-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Wiesen und dem Wiesbüttsee ein Reh. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro).

Roller verschwunden

Karlstein-Großwelzheim. Am frühen Donnerstagmorgen musste ein 37-jähriger Mann feststellen, dass sein Roller spurlos verschwunden war. Der Mann hatte sein Zweirad im Bereich der Klostergasse abgestellt und war dann zum Angeln gegangen. Als er gegen 01.30 Uhr wieder zurückkam, stellte der fest, dass der Roller weg war. Im Rahmen der Überprüfung konnte eine Polizeistreife den Roller wenig später im Bereich des Mainradweges auffinden. Der Mann hatte offenbar den Schüssel stecken lassen und ein Unbekannter hatte die Gunst der Stunden genutzt, um eine „Spritztour“ zu machen.

Schaufensterscheibe beschädigt

Mömbris-Niedersteinbach. Am Mittwochnachmittag musste die Inhaberin eines Geschäfts in der Alzenauer Straße feststellen, dass ihre Schaufensterscheibe beschädigt worden war. Offenbar wurde mit einer Zwille auf die Scheibe geschossen. Die genaue Tatzeit steht derzeit noch nicht fest. Ob diese Tat im Zusammenhang mit den am Montag gemeldeten Sachbeschädigungen in Schöllkrippen und Mömbris steht, ist nun unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Schaden beträgt circa 500 Euro.

Auto mutwillig beschädigt

Kleinkahl-Edelbach. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mercedes, der in der Straße Am Ölberg abgestellt war, mutwillig beschädigt. Der Täter schlug die Fahrerscheibe ein und zerkratzte das Fahrzeug an der Fahrertür. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.