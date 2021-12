Lichterloh stand ein VW Golf in der Nacht zum Mittwoch im Aschaffenburger Stadtteil Obernau in Flammen.

Kurz nach 1.15 Uhr wurde die Aschaffenburger Feuerwehr mit Kräften der Ständigen Wache und dem Löschzug 8 Obernau in die Maintalstraße alarmiert. Auf einem Wiesengrundstück war ein abgestellter VW im Motorbereich in Brand geraten und brannte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte im Frontbereich bereits in voller Ausdehnung.

Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf ein Wohngebäude verhindern. Am Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen.

Ralf Hettler