VW Golf an der Darmstädter Straße in Aschaffenburg ausgebrannt

Gegen acht Uhr hatte der Fahrer des VW Probleme an seinem Fahrzeug festgestellt. Er steuerte noch ein Firmengelände in der Darmstädter Straße an, bevor der Motorraum seines Autos in Brand geriet und die Flammen auf den Innenraum übergriffen. Der Fahrer und seine Mitfahrerin konnten sich noch in Sicherheit bringen.

Die Aschaffenburger Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Um den Motorraum endgültig ablöschen zu können, musste er gewaltsam geöffnet werden. Durch Rauch und Ruß wurde auch eine Überdachung auf dem Firmengelände in Mitleidenschaft gezogen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro summieren.

Ralf Hettler